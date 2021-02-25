Власти Чехии опасаются надвигающейся катастрофы в стране из-за COVID-19

В стране растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации
На Чехию надвигается тотальная катастрофа из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.
"Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ", - сказал Бабиш.
Премьер отметил, что в настоящий момент речи о возобновлении очного обучения в школах пока не идет, передает РИА Новости.
Накануне Бабиш заявил, что настаивает на максимальном ужесточении мер санитарно-эпидемиологической безопасности в республике.
За время эпидемии общее число заразившихся коронавирусом в Чехии составило 1 184 352. От заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 19 682 жителя.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"