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Власти Чехии опасаются надвигающейся катастрофы в стране из-за COVID-19

13:04
  • четверг
  • 25 февраля 2021

В стране растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации

На Чехию надвигается тотальная катастрофа из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.

"Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ", - сказал Бабиш.

Премьер отметил, что в настоящий момент речи о возобновлении очного обучения в школах пока не идет, передает РИА Новости.

Накануне Бабиш заявил, что настаивает на максимальном ужесточении мер санитарно-эпидемиологической безопасности в республике.

За время эпидемии общее число заразившихся коронавирусом в Чехии составило 1 184 352. От заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли 19 682 жителя.

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