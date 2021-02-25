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На базе центра занятости "Моя карьера" заработал инклюзивный автоклуб

15:12
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Любой сможет научиться водить машину и принять участие в виртуальных гонках

Научиться водить машину и даже принять участие в виртуальных гонках теперь можно в инклюзивном автоклубе. Недавно он открылся на базе центра занятости "Моя карьера", передает "ТВ Центр".

Записаться на бесплатные уроки могут как многодетные и малообеспеченные семьи, дети-сироты, так и люди с ограниченными возможностями. Занятия проходят на профессиональных симуляторах. Погрузиться в атмосферу настоящих ралли ребятам помогают большие мониторы, спецкресла и даже руль с силовой самоотдачей. Кроме того, в центре постоянно читают тематические лекции и проводят мастер-классы.

"Клуб. Так образно называется наше место, в котором я делюсь своими знаниями со всеми участниками и где участники могут тренироваться на симуляторах. Повышать свой уровень навыков и получать удовольствие, принимая участие в киберспортивных соревнованиях", - сказал Тимофей Андрющенко, мастер спорта, чемпион России по ралли.

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