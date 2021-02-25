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"Нам нужно договориться": Пашинян выступил перед сторонниками

13:14
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Ранее Генштаб потребовал его отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел на площадь Республики в Ереване к своим сторонникам. Ранее Генштаб ВС страны потребовал отставки премьера и всего правительства. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

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"Я не уверен, что моя отставка - решение проблемы. Я представил несколько вариантов решения. Не беспокоюсь, что руководители полиции страны и Службы национальной безопасности выступят с заявлением наподобие генштаба", - приводит ТАСС слова премьера, сказанные на митинге. "Нам нужно договориться, чтобы избежать столкновений", - добавил он.

Как отметил Пашинян, вооруженные силы Армении подчиняются народу и президенту, а ситуация в стране сложилась "напряженная", но "управляемая".

Заявление военных политик назвал "эмоциональной реакцией"."Даже те, кого я уволил - мои братья, наши братья, солдаты нашей родины", - подчеркнул премьер.

Ранее ситуацию в Армении прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее внутренним делом страны, уточнив при этом, что власти с тревогой следят за развитием событий.

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