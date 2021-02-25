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Орангутаны Московского зоопарка впервые попробовали снег

15:42
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Такой сюрприз для своих подопечных устроили зоологи

В Московском зоопарке борнейские орангутаны впервые попробовали снег. Такой сюрприз для своих подопечных устроили зоологи, передает "ТВ Центр".

Эти человекообразные обезьяны живут исключительно в теплых широтах, поэтому зима для них - территория неизведанная. Взрослых животных снег не смутил, они его пробовали с удовольствием. А вот детёныши отнеслись к белому сугробу с осторожностью, но любопытство в конце концов победило.

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