Орангутаны Московского зоопарка впервые попробовали снег

Такой сюрприз для своих подопечных устроили зоологи

В Московском зоопарке борнейские орангутаны впервые попробовали снег. Такой сюрприз для своих подопечных устроили зоологи, передает "ТВ Центр".

Эти человекообразные обезьяны живут исключительно в теплых широтах, поэтому зима для них - территория неизведанная. Взрослых животных снег не смутил, они его пробовали с удовольствием. А вот детёныши отнеслись к белому сугробу с осторожностью, но любопытство в конце концов победило.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"