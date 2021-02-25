Шеф-повар Ивлев объяснил похудение "профессиональными проблемами"

Ему удалось похудеть на 30 килограмм

Шеф-повар Константин Ивлев признался, почему решил сбросить 30 килограмм. Он рассказал, что одной из причин стали проблемы со здоровьем.

"Я на себе очень часто провожу опыты еды, которую я делаю для людей. Я хотел похудеть всегда, я весил под 130 килограммов, у меня начались проблемы с венами, варикоз. У нас две профессиональные проблемы, варикоз и гастрит. У меня и то, и другое", - сказал Ивлев.

Повар отметил, что занятия в спортзале не подошли ему, а потому приводить себя в форму пришлось при помощи плавания. Также ему пришлось исключить из рациона сахар, хлеб и быстрые углеводы. Он объяснил, что немалую помощь оказала жена Валерия, которая выбрасывала подаренные мужу конфеты.

"Я очень люблю сахар, хлеб, беляши, кулебяки. Норма углеводов должна быть, 200 граммов в день, я всегда плотно завтракаю, как все шефы. Я утром наслаждаюсь чаем с сахаром и хлебом с маслом и сыром, потом это не ем. Я начал много ходить, правильно питаться и плавать", - добавил Ивлев.

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