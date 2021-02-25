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Более 90 тыс. москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянке

15:11
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Опрос стартовал на портале "Активный гражданин"

Дзержинский или Невский? Сегодня на портале "Активный гражданин" стартовало голосование по памятнику на Лубянской площади. Участие уже приняли более 90 тысяч человек. Голос можно оставить на сайте проекта или в мобильном приложении, передает "ТВ Центр".

Кому стоять в центре Лубянской площади, обсуждалось давно. Предлагались не только значимые в истории страны фигуры, но даже клумба или фонтан.

Монумент Феликсу Дзержинскому, который  простоял напротив здания Комитета Госбезопасности почти 30 лет, демонтировали в августе 1991 года и перенесли в парк "Музеон".

Если победит Дзержинский, то его просто вернут на место. Если больше голосов наберёт Великий князь, скульптуру придётся создавать.

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