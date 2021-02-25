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В Новой Москве запустят подачу автобуса "по требованию"

15:16
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Пилотный проект стартует в ближайшее время

Автобус "по требованию". Такой пилотный проект уже в ближайшее время стартует на территории Новой Москвы.

Сейчас там сложно запустить полноценную сеть наземного транспорта, поскольку узкие дороги не подходят для больших автобусов, а жилые кварталы  расположены неравномерно на территории ТИНАО. Новый сервис поможет решить эти вопросы. Причём речь о замене существующих маршрутов не идёт, это дополнительная услуга, как и велопрокат, каршеринг или такси. Заказать автобус можно будет через мобильное приложение, там же построить маршрут и оплатить услугу. Подобный проект уже существует в Лондоне, Берлине и Дубае. В Москве пока такого не было.

"Здесь будет использоваться подвижной состав вместимостью от 8 до 16 посадочных мест. Ожидание транспорта составит не более 30 минут. Остановка не дальше 500 метров от вас. Жителям крайне необходим транспорт, который будет подвозить их до метро, пригородных станций МЦД", - заявил заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов.

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