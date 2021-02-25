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В Москве задержаны лжеэлектрики, вымогавшие деньги у пенсионеров

15:13
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Возбуждено уголовное дело

В Москве задержали мошенников, которые под видом электриков обманывали пенсионеров. Перед потенциальными жертвами разыгрывали настоящий спектакль.  Сначала заранее портили оборудование, а потом в ход шли угрозы и шантаж, для большей убедительности всё снимали на камеру. Теперь видеозаписи будут приобщены к уголовному делу.

То ли шутки ради, то ли для отчетности, сотрудницы некой энергетической компании со звучным названием "Энергоучёт" фиксируют на камеру мобильного телефона особенности рабочего процесса. В качестве оплаты за замену автомата аварийного отключения в электрощитке, вышедшего из строя как раз накануне их визита, они настойчиво просят аванс в размере 19 тысяч рублей. Недостающие 7 тысяч пенсионерке великодушно разрешают оплатить на следующий день. Теперь эти кадры - улика в уголовном деле, фигурантов которого на днях задержали сотрудники столичной полиции.

"Сообщники действовали по заранее отработанной схеме. Они подыскивали собственников квартир, преимущественно пожилого возраста, и приходили к ним домой. Представляясь работниками энергетической компании, злоумышленники сообщали о неисправности оборудования, установленного в электрощите на общеквартирной площадке. При этом подозреваемые заранее приводили данные электроприборы в негодность", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В случае отказа злоумышленники угрожали штрафами и судом. Против такого натиска устоять было сложно.

Организатора деятельности находчивых лжеэлектриков уже задержали. В подмосковный коттедж он переехал из Магаданской области около года назад. На своё имя зарегистрировал две фирмы с названиями, созвучными наименованиям организаций-поставщиков электроэнергии в регионе. Впрочем, вины своей не признает.

Необычные "рекламные" услуги, по данным полиции, мошенники успели навязать более чем 10 потерпевшим. Против лжеэлектриков возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество. Теперь его участникам грозит до 10 лет лишения свободы. 

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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