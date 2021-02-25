Жители ЖК в Москве пожаловались на бесконечные пробки на въезде

Застройщик пока думает над решением проблемы

Чтобы только выехать из микрорайона, нужен час. Для новосёлов жилого комплекса на Донецкой улице действует всего одна дорога, но даже она частично перекрыта. Можно ли наладить рабочее движение и почему второй въезд в квартал используется только для избранных?

Чтобы добраться до работы, москвичам в среднем нужен час. Примерно столько же требуется жителям этого жилого комплекса на Донецкой улице, чтобы просто выехать из двора. У гигантского квартала, в котором одних только машин порядка четырёх тысяч, единственный выезд с одной полосой движения.

"Они могут проехать только в одну сторону. Потому что эта дорога, предназначенная для двух полос, сейчас перекрыта котлованом. Здесь вроде бы хорду строят. Поэтому застройщик валит всё на город. Хотя с той стороны ЖК есть ещё один потенциальный въезд", - говорит собственник жилья Петр Седуков.

Вот он, на четыре полосы. Но заезд перекрыт металлическим тросом, около которого дежурит охранник. По словам жителей, проезд только для избранных.

Если открыть этот выезд и организовать движение, проблема решится, уверены жители. Пока же машины разъехаться не могут. Если ещё идёт разгрузка у магазинов, наступает коллапс. Но одно дело, когда ругаешься, сидя в тёплой машине, и другое, когда приходится лавировать между автомобилями и перелезать через сугробы. Пешеходных подходов к ЖК тоже нет.

"Для пешеходов здесь вообще нет ничего. То есть если вы попытаетесь пешком выйти и дойти до остановки, до детской поликлиники, то кругом машины", - сказала собственница жилья Ольга Спивак.

По словам жильцов, застройщик на диалог с собственниками не идёт. Хотя проблемы не только с въездом и проходом. С появлением съёмочной группы в офисе продаж с журналистами всё-таки согласились пообщаться. По словам представителя компании, неудобства временные, так как жилой комплекс ещё не достроен.

"Третий пусковой комплекс будет завершён в конце 2021 года. В этом году. Соответственно полноценно заработает уже второй въезд. Первый въезд, он большой. Но, к сожалению, так совпало, что сейчас на первом въезде ведёт работы город по расширению дороги", - заявила представитель компании-застройщика Ирина Лахоузова.

Представитель компании пояснила - из-за стройки во второй въезд пускают только спецтранспорт. Правда, к нему почему-то относятся ещё строительная техника и несколько легковых машин.

"Данный выезд до сих пор перекрыт строительной организацией, пускают, как видите, только свои машины. Чтобы проехать жителям микрорайона - только со скандалом", - сказал собственник жилья Виталий Горчаков.

Жильцы призывают открыть второй въезд уже сейчас. Застройщик пообещал над этим предложением подумать.

Илья Данильцев, Сергей Ким и Вячеслав Казаков. "ТВ Центр".

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