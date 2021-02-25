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Рената Литвинова представит новый спектакль в МХТ имени Чехова

15:48
  • четверг
  • 25 февраля 2021

О чем "Звезда вашего периода"?

В МХТ имени Чехова – премьера. Рената Литвинова представит свой новый спектакль "Звезда вашего периода", драма и триллер – одновременно. На сцене переплетаются творчество и мечты, воспоминания и действительность, любовь - взаимная и несчастная. И всё это в неповторимом, утончённом, завораживающем стиле Литвиновой.

"Звезда вашего периода" - тот редкий случай, когда в театре играют кино. Маргарита Леско – советская кинодива. Феномен своей эпохи. Сама Рената Литвинова общалась с такими великими женщинами, работая над документальным фильмом "Нет смерти для меня". Тогда и зародилась идея пьесы, передает "ТВ Центр".

"Я у них спрашивала их главные мечты, они говорили - новая роль. Они не хотели ничего материального. Мордюкова, Самойлова, Окуневская, Васильева, если бы они появились где-нибудь, на них бы также среагировали. Великая Мордюкова! Все бы кричали - великая Мордюкова! Все-таки, это нуар, это триллер, это драма. Это с какими-то комедийными элементами", - рассказала Рената Литвинова.

Но и они заставляют скорее задуматься, чем смеяться. Кадры кинохроники, на которых лик молодой и цветущей актрисы резко контрастирует с образом, больше похожим на Графа Дракулу из знаменитого фильма Френсиса Копполы. Вдохнуть жизнь под силу молодому сценаристу. Только он может вернуть забытую кинодиву к жизни.

В этом есть что-то автобиографическое. Достаточно взглянуть на афишу. Автор сценария - Рената Литвинова, режиссер - Рената Литвинова. В главной роли она же. Вот уж действительно - звезда нашего периода. И если предыдущий спектакль Литвиновой с похожим актерским составом уже несколько лет идет на малой сцене театра, то у премьеры масштаб совершенно другой!

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова

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Спектакль "Звезда вашего периода"
Спектакль "Звезда вашего периода"
Спектакль "Звезда вашего периода"
Спектакль "Звезда вашего периода"
Спектакль "Звезда вашего периода"
Спектакль "Звезда вашего периода"
Спектакль "Звезда вашего периода"
Спектакль "Звезда вашего периода"
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