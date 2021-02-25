Рената Литвинова представит новый спектакль в МХТ имени Чехова

О чем "Звезда вашего периода"?

В МХТ имени Чехова – премьера. Рената Литвинова представит свой новый спектакль "Звезда вашего периода", драма и триллер – одновременно. На сцене переплетаются творчество и мечты, воспоминания и действительность, любовь - взаимная и несчастная. И всё это в неповторимом, утончённом, завораживающем стиле Литвиновой.

"Звезда вашего периода" - тот редкий случай, когда в театре играют кино. Маргарита Леско – советская кинодива. Феномен своей эпохи. Сама Рената Литвинова общалась с такими великими женщинами, работая над документальным фильмом "Нет смерти для меня". Тогда и зародилась идея пьесы, передает "ТВ Центр".

"Я у них спрашивала их главные мечты, они говорили - новая роль. Они не хотели ничего материального. Мордюкова, Самойлова, Окуневская, Васильева, если бы они появились где-нибудь, на них бы также среагировали. Великая Мордюкова! Все бы кричали - великая Мордюкова! Все-таки, это нуар, это триллер, это драма. Это с какими-то комедийными элементами", - рассказала Рената Литвинова.

Но и они заставляют скорее задуматься, чем смеяться. Кадры кинохроники, на которых лик молодой и цветущей актрисы резко контрастирует с образом, больше похожим на Графа Дракулу из знаменитого фильма Френсиса Копполы. Вдохнуть жизнь под силу молодому сценаристу. Только он может вернуть забытую кинодиву к жизни.

В этом есть что-то автобиографическое. Достаточно взглянуть на афишу. Автор сценария - Рената Литвинова, режиссер - Рената Литвинова. В главной роли она же. Вот уж действительно - звезда нашего периода. И если предыдущий спектакль Литвиновой с похожим актерским составом уже несколько лет идет на малой сцене театра, то у премьеры масштаб совершенно другой!

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова

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