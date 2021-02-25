Москвичей просят отказаться от личного транспорта после резкой смены погоды

На дорогах образовалась наледь

Туман, гололёд, мокрый снег и ледяной дождь. В Москве - оттепель, но ненадолго. Снегопад, который шёл всю ночь, утром сменился ледяным дождём. В городе резко потеплело - до плюс трёх. Сугробы тают, ветер хоть и небольшой, но его достаточно, чтобы на дорогах образовалась наледь. Из-за облачности видимость сейчас плохая. Водителей просят отказаться от личного транспорта, передает "ТВ Центр".

Коммунальные службы ещё накануне вышли на сплошное прометание улиц. Где сложной технике не развернуться, снег убирают вручную. Трассы и подходы к остановкам, школам, больницам обрабатывают противогололёдными средствами

Впрочем, как уверяют синоптики, в начале марта в столицу снова придут морозы.

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