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Москвичей просят отказаться от личного транспорта после резкой смены погоды

14:59
  • четверг
  • 25 февраля 2021

На дорогах образовалась наледь

Туман, гололёд, мокрый снег и ледяной дождь. В Москве - оттепель, но ненадолго. Снегопад, который шёл всю ночь, утром сменился ледяным дождём. В городе резко потеплело - до плюс трёх. Сугробы тают, ветер хоть и небольшой, но его достаточно, чтобы на дорогах образовалась наледь. Из-за облачности видимость сейчас плохая. Водителей просят отказаться от личного транспорта, передает "ТВ Центр".
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Коммунальные службы ещё накануне вышли на сплошное прометание улиц. Где сложной технике не развернуться, снег убирают вручную. Трассы и подходы к остановкам, школам, больницам обрабатывают противогололёдными средствами

Впрочем, как уверяют синоптики, в начале марта в столицу снова придут морозы.

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