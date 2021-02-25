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Россияне ответили, какое животное олицетворяет страну

13:55
  • четверг
  • 25 февраля 2021

3% опрошенных выбрали кошку

Как следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, лучше всего Россию, по мнению ее граждан, олицетворяет бурый медведь. За него проголосовали 62% опрошенных.

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11% назвали амурского или уссурийского тигра, 9% выбрали орла или двуглавого орла, 7% - собаку.

Варианты волк и лев получили по 5%, кошка и лошадь - по 3%. Также опрошенные предлагали лося, оленя и рысь.

27 февраля отмечается Международный день полярного медведя. 41% участников опроса отметили, что хотели бы отправиться в путешествие в Арктику, 55% на такое предложение ответили отрицательно.

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