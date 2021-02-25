Президент Союза реставраторов России высказался по поводу установки памятника на Лубянке

Лубянской площади нужна архитектурная доминанта

Президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин уверен, что Лубянской площади нужна архитектурная доминанта, но стоит четко продумать параметры памятника.

Эксперт назвал оба варианта памятников – Феликса Дзержинского и Александра Невского – достойными, передает АГН "Москва". При этом Фатин напомнил, что Дзержинский раньше уже занимал свое место на площади.

"Да, безусловно, Лубянской площади нужна архитектурная доминанта, здесь мы поддерживаем. Представлены две исторические фигуры, и они, в общем-то, обе достойные, безусловно. Дзержинский у нас уже стоял, и в силу определенных обстоятельств, c течением времени, его убрали. Наверное, требуется что-то новое. Мне кажется, и памятник Александру Невскому неплохо бы стоял, но вопрос здесь даже еще не столько кому из них, а какой памятник. Высота, размеры, формы здесь имеют значение", - отметил специалист.

Он также подчеркнул, что Александр Невский внес огромный вклад в историю страны, при этом он жил в эпоху достаточно сложную и был вынужден принимать решения в какой-то степени неоднозначные. "Если говорить достоин или не достоин, то, конечно, достоин, безусловно", - добавил Фатин.

Сегодня на нескольких площадках стартовало голосование по выбору памятника на Лубянской площади. В частности, можно оставить свой голос на сайтах "Активный гражданин" и "Москва 24".

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