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Российским медикам смягчат ответственность при работе с сильными обезболивающими

14:46
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство смягчит ответственность медиков, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами.
Мишустин поручил контролировать качество вакцин от коронавируса

"По поручению президента правительство смягчает ответственность медицинских работников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией", - сообщил глава кабмина.

Он добавил, что следует тщательно следить за тем, как именно используются препараты, но при этом не следует допускать чрезмерных наказаний за непредумышленные ошибки. Мишустин отметил, что в некоторых случаях медработникам приходится нести ответственность за формальные нарушения процедур в попытке оказать помощь пациентам, передает РИА Новости.

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