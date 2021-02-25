Названа сумма долга россиян за ЖКУ

Задолженность выросла на 55 миллиардов рублей

Согласно данным Росстата, на которые ссылается "Российская газета", к октябрю прошлого года долги граждан страны за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 миллиардов рублей и составили 625 миллиардов.

В октябре 2019-го задолженность составляла 570 миллиардов рублей.

Уточняется, что 276 миллиардов рублей россияне задолжали ЖСК, УК и ТСЖ. 150 миллиардов рублей из этой суммы - за содержание жилого помещения, 51 миллиард - за отопление. 24 миллиарда рублей граждане задолжали за горячую воду, 14,9 - за холодную. Еще 14,5 миллиарда рублей должны за водоотведение

За электроэнергию россияне оказались должны 12 миллиардов рублей, за газ - 0,82 миллиарда. Задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями составила 350 миллиардов рублей.

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