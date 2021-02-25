Путин и глава Торгово-промышленной палаты обсудили помощь бизнесу

За несколько месяцев юристы объединения проконсультировали 120 тысяч предпринимателей

О помощи предпринимателям в период пандемии рассказал Владимиру Путину глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Встреча прошла в Кремле, передает "ТВ Центр".

За несколько месяцев юристы объединения проконсультировали 120 тысяч бизнесменов. Они объясняли, как работают меры государственной поддержки. Предприниматели обращались на специально созданную горячую линию. Кроме этого, проводились вебинары с участием представителей Центробанка, Роспотребнадзора и других ключевых ведомств. Пожелания и предложения бизнесменов, в свою очередь, передавали в Госдуму и министерства.

"Вы помогли не только предпринимателям лучше понять, давали им возможность воспользоваться эффективно мерами поддержки, но и помогали правительству получить обратную реакцию от предпринимательского сообщества", - отметил президент России Владимир Путин.

"Совершенно верно. Это была наша задача. Мы ведём такой проект - "Бизнес-барометр страны", он входит в план, который Вы утверждаете, и в рамках этого у нас уже восемь этапов было. И ещё один из спецпроектов, о котором мы Вам докладывали в письменном виде - это семейный бизнес. Это проект, которым мы занимаемся. Мы уже провели три всероссийских форума семейных бизнесов, съезжались семейные компании со всей страны. Сейчас мы работаем с правительством над тем, чтобы всё-таки это как-то в законодательную форму облечь", - сказал Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.

"Вы знаете, предложение депутатов Госдумы тоже есть на этот счёт", - сказал Путин.

"Да. В этом плане мы с ними совпадаем", - заявил Катырин.

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