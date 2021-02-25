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В Москве от COVID-19 вылечились еще 2092 пациента

15:05
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Подтверждено 1406 новых случаев заражения

Как сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Москве от COVID-19 выздоровели еще 2092 человека. Таким образом, всего в столице после лечения поправились 891448 пациента.

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"Подтверждено 1406 новых случаев заражения, госпитализировано 734 человека, скончались 47 пациентов", - добавили в штабе.

Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача, вновь призвали медики.

Всего в России за сутки зарегистрировали 11198 новых случаев инфекции. Общее число заболевших - 4212100. Скончались 84876 пациентов.

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