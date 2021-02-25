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Жителям столицы рассказали, как пожениться в башне центра "Москва-Сити"

15:06
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Это самая высокая площадка для бракосочетания

Жители столицы могут устроить церемонию бракосочетания в башне "Око" центра "Москва-Сити", об этом сообщили в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

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С 2019 года в Москве запущен проект, благодаря которому москвичи могут зарегистрировать брак в необычных местах. Одним из таких мест стала башня "Око". Отмечается, что на сегодняшний день башня "Око" - самая высокая площадка для бракосочетания в городе. Чтобы провести там свадебную церемонию, необходимо заплатить пошлину и подать заявление на заключение брака.

Подать заявление на регистрацию брака можно на портале госуслуг, на сайте mos.ru или лично в отделе ЗАГС.

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