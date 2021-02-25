Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов: Необходимо найти оптимальный механизм тарификации такси

Пассажиры должны понимать принцип формирования цен

В Москве должен появиться оптимальный механизм тарификации такси, который устроит как водителей, так и пассажиров, считает депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

"Очевидно, что пути назад нет, такой удобный инструмент, как приложения для вызова такси, отменить невозможно. Однако с учетом транспортной политики Москвы необходимо найти оптимальный механизм тарификации, который учитывал бы интересы и водителей, и пассажиров. Недопустима ни сверхэксплуатация водителей, напоминающая условия работы в странах третьего мира, ни фактический шантаж пассажиров, которым агрегаторы навязывают не вполне справедливые принципы тарификации поездки", - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что в столице такси, в отличии от личных автомобилей, имеет целый ряд привилегий. По словам депутата, это поспособствовало отказу москвичей от собственных машин. Однако такая ситуация предполагает создание прозрачных алгоритмов образования трафика и отказ от чрезмерного повышения цен в затрудненных условиях движения.

"Если взаимопонимание между агрегаторами и властями не будет достигнуто, то мне представляется, что город имеет все основания пересмотреть политику в области такси и выстроить государственную таксомоторную инфраструктуру современного и достойного уровня", - считает Щитов.

Он добавил, что сейчас агрегаторы такси меняют политику в сторону увеличения стоимости поездок, однако задачей города остается сохранность общедоступного такси как одного из ключевых видов общественного транспорта, передает АГН "Москва".

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