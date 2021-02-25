Минздрав призвал регионы сохранять противоэпидемические меры

Это необходимо для защиты жизни и здоровья граждан

Россия все еще в эпидемическом процессе. Регионам необходимо сохранять меры по противодействию распространению коронавируса, предупредил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Несмотря на то, что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе. Для защиты жизни и здоровья граждан в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия", - сказал глава Минздрава на селекторном совещании с регионами.

Мурашко также напомнил региональным властям о необходимости активнее призывать пожилых людей пройти вакцинацию от коронавируса. По данным главы Минздрава, доля привившихся жителей старше 60 лет в некоторых районах остается низкой. При этом граждане этой возрастной категории – в самой уязвимой группе населения, приводит слова министра "Интерфакс".

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