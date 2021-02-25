Мишустин отложил введение нового порядка техосмотра

Систему планировали запустить в марте

Как сообщил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин, было принято решение отложить срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей. Об этом пишет РБК.

Глава кабмина напомнил, что изначально с 1 марта планировалось, в частности, ввести фотофиксацию и электронные диагностические карты. Так как ситуация с коронавирусом пока остается напряженной, отметил премьер, ввод изменений пока придется отложить.

Согласно новым планам, запуск системы готовится к 1 октября. "В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески", - подчеркнул председатель правительства.

По новым правилам, процедура техосмотра будет проходить при обязательной фотофиксации. Также в систему будут вносить данные о координатах места расположения автомобиля на момент техосмотра. Диагностические карты будут оформлять в электронном виде.

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