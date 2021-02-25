Шеф-повар Ивлев назвал причину неудач в ресторанном бизнесе Бузовой и Тимати

Ресторатор уверен, что звездам шоу-бизнеса не место в этой сфере

Шеф-повар Константин Ивлев объяснил, почему рестораны, принадлежащие звездам, часто прогорают. В качестве примера он рассказал про ресторанный бизнес Тимати и Ольги Бузовой.

"Я всегда говорю, что пока будут такие звезды, у рестораторов и поваров будет возможность на кусок хлеба с маслом намазать не только красную, но и черную икру. Это классическая история: люди думают, что, если добились успеха на сцене, они добьются этого везде. Нет. Даже люди из списка Forbes открывали рестораны, но терпели фиаско", - заявил Ивлев.

Повар подчеркнул, что в России принято относиться к ресторанному бизнесу как к делу, с помощью которого можно быстро отбить затраты и "сорвать денег". По мнению Ивлева, в стране мало ресторанов, которые работают более десяти лет.

"Из ресторанов сделали театры, людям нужны премьеры. После года работы люди начинают думать о ребрендинге, мы избаловали гостей", - добавил шеф-повар.

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