Депутат Мосгордумы Метлина: Первый "лазерный" пешеходный переход оборудован в СВАО

Такой знак хорошо виден при любой погоде

Столица тестирует и внедряет лучшие разработки в области безопасности дорожного движения. Об этом заявила депутат Московской городской думы Наталия Метлина.

Парламентарий рассказала о первом "лазерном" пешеходном переходе, который оборудован в Бабушкинском районе города. Как только пешеход приближается к переходу, лазер проецирует на проезжую часть яркое требование об остановке.

"Не заметить яркий световой знак невозможно, его хорошо видно в темное время суток, кроме того, такому знаку не страшна непогода, его не засыпает снегом, как обычную "зебру", - приводит АГН "Москва" слова Метлиной.

Депутат отметила, что не всегда дети могут правильно среагировать на дорожную обстановку. "Поэтому все маршруты вокруг детских учреждений должны быть зоной повышенного внимания для автомобилистов", - сказала Метлина, добавив, что водителю крайне важно заранее понять, что ребенок собирается перейти дорогу.

"Только последовательными системными мерами по снижению скорости в городе можно добиться уменьшения количества ДТП с пострадавшими", — отметила депутат.

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