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Девять предназначенных для продажи младенцев обнаружены в Красноярске

15:55
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Задержаны четверо подозреваемых

Рожденных для продажи младенцев обнаружили оперативники в Красноярске. Задержаны четверо подозреваемых, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Спасенный в Магнитогорске младенец заговорил

По данным следствия, в числе подозреваемых двое мужчин. Один из них – сотрудник правоохранительных органов. Задержана также 27-летняя гражданка Казахстана, которая предлагала подозреваемым купить у нее ребенка.

Установлено, что медицинскую процедуру задержанная проходила в Камбодже. Родила женщина уже в Красноярске, в апреле 2020 года. После того, как она получила свидетельство о рождении, ей заплатили 13 тысяч долларов. А ребенка мужчины забрали из роддома, чтобы впоследствии продать, передает РИА Новости.

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