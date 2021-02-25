Девять предназначенных для продажи младенцев обнаружены в Красноярске

Задержаны четверо подозреваемых

Рожденных для продажи младенцев обнаружили оперативники в Красноярске. Задержаны четверо подозреваемых, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в числе подозреваемых двое мужчин. Один из них – сотрудник правоохранительных органов. Задержана также 27-летняя гражданка Казахстана, которая предлагала подозреваемым купить у нее ребенка.

Установлено, что медицинскую процедуру задержанная проходила в Камбодже. Родила женщина уже в Красноярске, в апреле 2020 года. После того, как она получила свидетельство о рождении, ей заплатили 13 тысяч долларов. А ребенка мужчины забрали из роддома, чтобы впоследствии продать, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"