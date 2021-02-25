Обрушился горящий корпус химзавода в Ростовской области

Площадь пожара – около 1 тысячи квадратных метров

Горящее здание на заводе по производству полимерной упаковки ХИМПЭК в городе Шахты Ростовской области рушится. Обвалились крыша и технический этаж, сообщили в экстренных службах.

"Здание старого года постройки, частично эксплуатируемое. Происходит обрушение крови и техэтажа", - сообщил начальник третьего пожарно-спасательного отряда регионального управления МЧС Руслан Елисеев.

О возгорании на территории предприятия ХИМПЭК в городе Шахты стало ьизвестно около полудня. Первоначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров, позже она возросла до до 900 "квадратов". Эксперты замерили содержание вредных веществ в воздухе и пришли к выводу, что предельно допустимая концентрация не превышена.

По данным сотрудников МЧС, внутри здания горит свернутая полиэтиленовая пленка. В ликвидации пожара задействованы более двух десятков единиц техники и 65 пожарных, передает "Интерфакс".

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