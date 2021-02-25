Врач рассказал, как пережить "барическую пилу"

В столице - резкие колебания погоды

В Оренбургской области отменены занятия в школах с 1 по 8 классы. В регионе 30-градусные морозы. Аномально холодно и снежно и в соседней Челябинской области. Там из-за сильного ветра и метели уже несколько суток затруднено движение на дорогах. В 12 муниципалитетах сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Ну а в Москву и Санкт-Петербург в четверг пришло обещанное потепление. Правда, как уверяют синоптики, климатическую весну встречать пока рано.

Саратовская область. 35-градусный мороз, метель с резким усилением ветра до 20 метров в секунду - и вот результат. Каждый водитель может стать блогером. Если, конечно, отважится сесть за руль в такую погоду.

Из-за непогоды в трех районах Саратовской области ограничивали движение, а трассу на Казахстан несколько раз закрывали. И милости от природы жителям региона не стоит ждать до конца недели - только тогда на смену морозам придёт оттепель.

Челябинская область во власти суровой погоды уже несколько дней. Морозы аномальные - минус 40. К тому же, разбушевался ураган с метелью. Школьников освободили от занятий. В нескольких районах ввели режим ЧС, закрыли 17 автотрасс, приостанавливал работу аэропорт. Сотни населённых пунктов остались без электроснабжения и в снежном плену застряли люди, пришлось вызволять более 500 человек. Последствия бурана устраняют до сих пор.

В Оренбургской области погодные условия такие, что удивляются даже синоптики. На термометрах - минус 26, а по ощущениям все 35. Учащиеся начальных классов остаются дома. С 23 февраля в Оренбуржье действовало штормовое предупреждение. Но услышали его явно не все. Хотя по дорогам можно было передвигаться разве что с аварийными сигналами и максимально медленно.

К региону подбирается очередной снежный фронт, он принесет обильные осадки и метель. Жителям рекомендуют воздержаться от поездок на дальние расстояния. Головной боли зима добавляет и жителям центрального региона. В прямом смысле этого слова. В Московском регионе - резкое потепление. Буквально за сутки температура поднялась на 30 градусов. А давление резко упало. Это так называемая барическая пила. Которая сильно влияет на метеозависимых людей.

"У кого просто выходит из-под контроля давление, может начать болеть голова, конечно же, не нужно сидеть дома безвылазно, небольшие прогулки всегда будут только приносить пользу. Другое дело, что они должны быть в комфортной одежде. Нельзя замерзать, не нужно ходить куда-то далеко, но на 10-15 минут несколько раз выйти из дома и прогуляться. Людям с метеозависимостью будет полезно", - рассказал терапевт Александр Барвинский.

Сегодня, глядя на московские пейзажи, и не поймешь, какое время года. Ночь принесла новые сугробы, а день превратил некоторые улицы в реки. Однако это только репетиция весны.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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