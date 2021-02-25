Собянин открыл флагманский центр занятости "Моя работа" в ЮАО

Мэр рассказал о развитии сети специализированных центров занятости

В Москве по завершении пилотного режима официально открылся флагманский центр занятости "Моя работа". Уже третий в городе. Он создан для поддержки индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан. За время обкатки там зарегистрировались около 8 тысяч человек. В четверг в новом центре побывал Сергей Собянин. В беседе с персоналом мэр заметил, что столичная служба занятости сильно изменилась. Ее эффективность за короткое время выросла в 10 раз.

Сменить профессию Анна захотела в декрете. Трудности во время пандемии только добавили решимости. Сначала она лишилась должности PR-менеджера, но вскоре уже сама стала себе руководителем. В центре "Моя работа" ей предложили пройти переобучение и начать собственное дело. Теперь Анна работает "на себя". Помогли во всем - начиная от оформления ИП и заканчивая подбором заказчиков и клиентов, сообщает "ТВ Центр".

Специалисты Центра "Моя работа" кому-то помогают определиться с выбором новой сферы деятельности, других отправляют на переобучение: в этом же здании ежедневно проходят семинары и лекции; а тех, кто уже готов начать свой стартап, знакомят со всеми тонкостями ведения бизнеса.

Центр "Моя работа" - уже третий по счету в столице. Он ориентирован на самозанятых людей. Спрос на такой вид деятельности во время пандемии стал пиковым. В мае 2020-го в Москве было зарегистрировано 30 тысяч фрилансеров.

"И мы, безусловно, оказываем поддержку - не только помогаем ему зарегистрироваться, но и в дальнейшем вести свой бизнес. От составления бизнес-плана и проработки своей идеи до непосредственной регистрации, что удобно - прямо у нас в центре можно зарегистрировать не только самозанятость, но и открыть ИП, ООО совместно с нашим партнером и не нужно посещать налоговую", - рассказал заместитель руководителя Центра занятости населения "Моя работа" Андрей Тарасов.

С сентября центр работал в пилотном режиме. За это время удалось оформить бизнес для восьми тысяч москвичей. Пропускная способность центра - до 200 человек в день. В четверг его официально открыл мэр Сергей Собянин.

"Сегодня официально открыт после экспериментального режима и переведен в работу в постоянном режиме еще один флагманский центр, который направлен на поддержку самозанятых и индивидуальных предпринимателей, и москвичей, которые стараются организовать свой микробизнес. Это люди, которые берут уже в свои руки свою судьбу и дальнейшую работу. Это очень здорово. Система самозанятости, которая в России теперь тоже работает полноценно, дает новые возможности для людей, но не все о них знают", - отметил Собянин.

Сегодня уровень безработицы в Москве сократился в 3 раза. Во многом и благодаря оформлению самозанятых. Рынок труда изменился. И всем, кто готов приспособиться к новым реалиям, здесь готовы помочь.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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