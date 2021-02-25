Пашинян призвал военных заниматься своим делом

В четверг на улицы Еревана вышли сторонники и противники премьера

Москва призывает все стороны конфликта в Армении к спокойствию и отмечает, что ситуация должна оставаться в конституционном русле. В Ереване в четверг проходят массовые акции сторонников и противников премьер-министра Никола Пашиняна. Не обошлось и без столкновений между их участниками. Поводом для сегодняшних митингов стало требование Генштаба отправить в отставку главу кабинета министров и всё правительство. Пашинян назвал это попыткой военного переворота.

В толпе своих сторонников, под защитой полиции, Никол Пашинян идет по улицам Еревана к площади Республики. Этот выход в люди - как контратака на действия Генштаба страны. Его начальник Оник Гаспарян потребовал отставки премьера. За то, что, по его словам, тот пытается переложить на военных ответственность за ситуацию с Нагорным Карабахом. Ответ Пашиняна короткий: это попытка военного переворота.

"Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам - занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Этой мой приказ. И никто не может его нарушить!" – заявил Пашинян.

Пашинян призывает не допустить эскалации конфликта и массовых беспорядков. А до них вполне может дойти. Противники действующей власти в четверг тоже на улицах. И мирного разговора с оппонентами не выходит.

Отставки премьера оппозиция требует с момента принятия трехстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Уверяя - это политика Пашиняна привела к потере контроля над частью территорий. В этот раз его противники объявили бессрочную акцию протеста. Обещая оставаться на Площади Свободы до тех пор, пока Никол Пашинян не сложит полномочия.

В центре Еревана усилены меры безопасности. В небе кружат истребители. Официально - проводят учебные полеты. Но в толпе это воспринимают как знак поддержки оппозиции военными.

Конфликт с Генштабом был спровоцирован недавним интервью премьера. Где тот отвечал на публичную претензию экс-президента страны Сержа Саргсяна.

- Серж Саргсян удивлен, почему "Искандер" не стрелял на третий или четвертый день войны.

- Я думаю, что тот, кого вы цитируете, должен знать ответы на многие вопросы. И, может быть, они ответят, почему выстреливший "Искандер" не взорвался или взорвался, например, на 10%.

Это тут же опровергли военные. По данным СМИ, замначальника Главного штаба Тирана Хачатряна эта версия премьера рассмешила: "Не знаю, кто что сказал, но это невозможно. Я просто попрошу вас не расширять тему и не формировать неправильные представления об этом оружии".

После чего премьер Пашинян отправил главу генштаба Хачатряна в отставку. А в ответ получил то самое требование за подписью 40 генералов - самому уйти с поста.

Этим утром Никол Пашинян направил президенту страны указ об отставке начальника Генерального штаба. Пока документ не подписан. Но, по словам самого премьера, у главы государства нет другого выхода. Иначе он фактически присоединится к мятежникам.

Военные в свою очередь уже выступили с новым заявлением: от своих требований не отказываются. И на примирение с действующим кабмином и его главой не пойдут.

Судьбу правительства теперь может решить парламент. В 6 вечера депутаты соберутся на внеочередное заседание. На котором оппозиция намерена добиться отмены чрезвычайного положения. Что позволит вынести правительству Никола Пашиняна вотум недоверия.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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