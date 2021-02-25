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Депутат Мосгордумы поддержал идею установить памятник Александру Невскому

16:39
  • четверг
  • 25 февраля 2021

По данному вопросу проводится голосование

Депутат Московской городской думы Евгений Герасимов поддержал идею установить памятник Александру Невскому на Лубянской площади.

"Его фигура — вполне компромиссная среди всех звучащих предложений. Его образ — это аллегория силы, воли, мужества народа, памятник в честь его должен появиться Москве, — отметил парламентарий.

Герасимов также рассказал, что многие горожане выступают против памятника Феликсу Дзержинскому. Окончательное решение будет принято после голосования по выбору монумента, добавил депутат.

"Считаю, что этому месту в центре города необходима архитектурная доминанта, — приводит сайт "Вечерней Москвы" слова Герасимова.

В четверг на портале "Активный гражданин" стартовало голосование по памятнику на Лубянской площади. Участие приняли уже более 90 тысяч человек.

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