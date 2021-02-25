Силы ЧФ взяли под наблюдение зашедшие в Черное море корабли НАТО

В акватории появились тральщики ВМС Испании и Греции

Тральщики ВМС Испании и Греции, зашедшие в Черное море, взяты под наблюдение силами Черноморского флота России. Как отметили в Национальном центре управления обороной, натовские корабли появились в акватории 25 февраля.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков - искателей мин Tajo ВМС Испании и Evropi ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля", - сообщили в центре.

Москва неоднократно заявляла, что активность у черноморского побережья военных кораблей держав, не имеющих выхода к Черному морю, не способствует укреплению стабильности в регионе. Вашингтон, тем не менее, утверждает, что действует в рамках конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Американские эсминцы Porter и Donald Cook неоднократно появлялись в Черном море – в последний раз в конце января, передает ТАСС.

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