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Силы ЧФ взяли под наблюдение зашедшие в Черное море корабли НАТО

16:57
  • четверг
  • 25 февраля 2021

В акватории появились тральщики ВМС Испании и Греции

Тральщики ВМС Испании и Греции, зашедшие в Черное море, взяты под наблюдение силами Черноморского флота России. Как отметили в Национальном центре управления обороной, натовские корабли появились в акватории 25 февраля.
Американский эсминец Porter вошел в Черное море

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков - искателей мин Tajo ВМС Испании и Evropi ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля", - сообщили в центре.

Москва неоднократно заявляла, что активность у черноморского побережья военных кораблей держав, не имеющих выхода к Черному морю, не способствует укреплению стабильности в регионе. Вашингтон, тем не менее, утверждает, что действует в рамках конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Американские эсминцы Porter и Donald Cook неоднократно появлялись в Черном море – в последний раз в конце января, передает ТАСС.

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