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Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в странах с населением 1,1 миллиарда

17:24
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Препарат одобрили 37 государств

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в странах с общим населением свыше 1,1 миллиарда человек. В Российском фонде прямых инвестиций заявили о преодолении важного рубежа.
Как проходит вакцинация российским "Спутником V" в России и за рубежом

"Сегодня мы преодолели важный рубеж: общая численность населения 37 стран, в которых зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,1 миллиарда человек", - сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В сообщении фонда отмечается: российский препарат одобрен, в частности, в Белоруссии, Аргентине, Сербии, Алжире, Венгрии, Египте, Гондурасе и Гватемале. Дмитриев подчеркнул, что будет продолжено сотрудничество для спасения жизней и восстановления экономик с Латинской и Северной Америкой, Европой, Африкой, Ближним Востоком и Азией, передает РИА Новости.

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