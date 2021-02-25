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Собянин назвал сроки ослабления ограничений в Москве

17:39
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Тенденция к снижению заболеваемости устойчивая

Часть введенных в столице из-за пандемии коронавируса ограничений могут отменить в ближайшие один-два месяца. Необходимое для этого условие – сохранение тенденции к снижению заболеваемости, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы видим... устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости - хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день. Но, тем не менее, их было еще недавно 1 700", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр Москвы выразил надежду, что такая тенденция сохранится. В этом случае некоторые введенные из-за коронавируса ограничения власти могут в ближайшее время отменить.

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