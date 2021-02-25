В ООН выстроилась очередь за российскими вакцинами от коронавируса

В постпредство России поступают обращения от множества стран

Множество запросов на российские вакцины от коронавируса поступает в постпредство нашей страны при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Как сообщил заместитель постпреда при ООН Дмитрий Чумаков, за препаратами уже выстроилась очередь.

"Существует уже определенная очередь за нашими вакцинами. Мы стараемся по максимуму учесть всех, кто их запрашивает. Но мы понимаем, что для государства первоочередной задачей является обеспечение иммунизацией нашего населения", - сказал Чумаков на онлайн-брифинге.

В то же время, отметил постпред, оказание международной помощи – тоже важная задача. По словам Чумакова, идут переговоры, в частности, с Сент-Винсентом и Гренадинами, где недавно российской вакциной привился премьер-министр страны Ральф Гонсалвес. Приходят запросы и от других государств, передает ТАСС.

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