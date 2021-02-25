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В ООН выстроилась очередь за российскими вакцинами от коронавируса

17:58
  • четверг
  • 25 февраля 2021

В постпредство России поступают обращения от множества стран

Множество запросов на российские вакцины от коронавируса поступает в постпредство нашей страны при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Как сообщил заместитель постпреда при ООН Дмитрий Чумаков, за препаратами уже выстроилась очередь.
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"Существует уже определенная очередь за нашими вакцинами. Мы стараемся по максимуму учесть всех, кто их запрашивает. Но мы понимаем, что для государства первоочередной задачей является обеспечение иммунизацией нашего населения", - сказал Чумаков на онлайн-брифинге.

В то же время, отметил постпред, оказание международной помощи – тоже важная задача. По словам Чумакова, идут переговоры, в частности, с Сент-Винсентом и Гренадинами, где недавно российской вакциной привился премьер-министр страны Ральф Гонсалвес. Приходят запросы и от других государств, передает ТАСС.

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