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Заслуженный художник РФ Игорь Бурганов: Александр Невский достоин памятника на Лубянской площади

18:24
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Важны те исторические личности, которые внесли позитив, считает эксперт

На месте демонтированного три десятилетия назад памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади должно появиться что-то новое. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник России Игорь Бурганов.
Более 90 тыс. москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянке

"30 лет назад огромная масса людей участвовала в свержении памятника Дзержинскому с постамента. И это событие, и дата вошли в историю как Москвы, так и всей России. Поэтому мне кажется, что так как Россия должна смотреть вперед, в будущее, там должно быть что-то новое", - отметил он.

По мнению эксперта, фигура князя Александра Невского достойна памятника. "Сам Невский — достойный человек и достойная историческая личность, поэтому говорить о том, что он достоин или нет, не приходится. Конечно, он достоин", - сказал АиФ.ru Бурганов.

По его словам, дебаты будут продолжаться всегда. "Я считаю, что здесь важны те исторические личности, которые были важны в истории России и внесли позитив", - добавил член-корреспондент Российской академии художеств.

25 февраля на портале "Активный гражданин" началось голосование по памятнику на Лубянской площади. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в четверг поддержал идею установить там памятник Александру Невскому.

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