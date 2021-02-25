Заслуженный художник РФ Игорь Бурганов: Александр Невский достоин памятника на Лубянской площади

Важны те исторические личности, которые внесли позитив, считает эксперт

На месте демонтированного три десятилетия назад памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади должно появиться что-то новое. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник России Игорь Бурганов.

"30 лет назад огромная масса людей участвовала в свержении памятника Дзержинскому с постамента. И это событие, и дата вошли в историю как Москвы, так и всей России. Поэтому мне кажется, что так как Россия должна смотреть вперед, в будущее, там должно быть что-то новое", - отметил он.

По мнению эксперта, фигура князя Александра Невского достойна памятника. "Сам Невский — достойный человек и достойная историческая личность, поэтому говорить о том, что он достоин или нет, не приходится. Конечно, он достоин", - сказал АиФ.ru Бурганов.

По его словам, дебаты будут продолжаться всегда. "Я считаю, что здесь важны те исторические личности, которые были важны в истории России и внесли позитив", - добавил член-корреспондент Российской академии художеств.

25 февраля на портале "Активный гражданин" началось голосование по памятнику на Лубянской площади. Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в четверг поддержал идею установить там памятник Александру Невскому.

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