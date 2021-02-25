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Перепись музейных котов объявили в Петербурге

18:40
  • четверг
  • 25 февраля 2021

По итогам назовут лучшего питомца

Перепись котов, служащих в культурных учреждениях Санкт-Петербурга, начнется 1 марта. Конкурс продлится всю весну. По результатам будет выпущена карта "котокультурных" мест Северной столицы и выбран лучший питомец, сообщила организатор акции Анна Кондратьева. По словам хозяйки знаменитого кота Ахилла, работавшего оракулом на футбольных матчах, к мероприятию могут присоединиться и другие города.
Коты Эрмитажа решили потратить наследство на ремонт подвала

"Не только в Петербурге музеи владеют животными, и животные владеют частью этих музеев. Это существует и в Крыму, и на юге России, и в центральной России, и в Сибири", - рассказала журналистам пресс-секретарь знаменитых эрмитажных котов Мария Халтунен.

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов нарушалась лишь в дни блокады Ленинграда. Сейчас в музейных подвалах Северной столицы проживают около шести десятков котов и кошек, передает РИА Новости.

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