Депутат Мосгордумы Николаева выступила за установку памятника Александру Невскому на Лубянке

Площади нужна архитектурная доминанта

Депутат Мосгордумы Елена Николаева считает правильной идею установить на Лубянской площади памятник князю Александру Невскому. По ее словам, Лубянке нужна архитектурная доминанта.

"Если бы стоял вопрос о том, нужно ли поставить в год 800-летия памятник великому полководцу, общественному и государственному деятелю, святому Александру Невскому в Москве, я бы однозначно ответила да, нужно!" – сказала парламентарий АГН "Москва".

Ранее в четверг член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник России Игорь Бурганов выразил мнение, что Александр Невский достоин памятника на Лубянской площади. По его словам, важны те исторические личности, которые внесли позитив.

Голосование по памятнику на Лубянке стартовало в четверг на портале "Активный гражданин".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"