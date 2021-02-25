ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат Мосгордумы Николаева выступила за установку памятника Александру Невскому на Лубянке

18:45
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Площади нужна архитектурная доминанта

Депутат Мосгордумы Елена Николаева считает правильной идею установить на Лубянской площади памятник князю Александру Невскому. По ее словам, Лубянке нужна архитектурная доминанта.
Депутат Мосгордумы поддержал идею установить памятник Александру Невскому

"Если бы стоял вопрос о том, нужно ли поставить в год 800-летия памятник великому полководцу, общественному и государственному деятелю, святому Александру Невскому в Москве, я бы однозначно ответила да, нужно!" – сказала парламентарий АГН "Москва".

Ранее в четверг член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный художник России Игорь Бурганов выразил мнение, что Александр Невский достоин памятника на Лубянской площади. По его словам, важны те исторические личности, которые внесли позитив.

Голосование по памятнику на Лубянке стартовало в четверг на портале "Активный гражданин".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Памятник Александру Невскому
Памятник Александру Невскому
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.