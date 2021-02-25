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В Минобороны России рассказали о заблуждении премьера Армении

19:04
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Пашинян использовал непроверенную информацию

В Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомились с заявлением премьер-министра Армении об использовании ракетных комплексов "Искандер". По данным российского военного ведомства, это оружие во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялось.
Пашинян призвал военных заниматься своим делом

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - заявили в Минобороны журналистам.

В ведомстве подчеркнули, что весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении. Российские военные полагают, что Никола Пашиняна ввели в заблуждение относительно использования "Искандеров" в Нагорном Карабахе. А премьер-министр Армении в своем интервью использовал неточную информацию, приводит комментарий Минобороны ТАСС.

Днем ранее Пашинян в интервью армянским СМИ высказал недовольство качеством поставленных Россией ракетных комплексов "Искандер". Премьер Армении в ответ на упреки в позднем использовании этого оружия во время карабахского конфликта заявил, что лишь 10% выпущенных ракет взорвались.

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