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Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

19:29
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Политическим силам надо держаться в рамках закона

Ситуацию в Армении обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин призвал все стороны к сдержанности.
В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Армении

"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - сообщил представитель Кремля.

Ситуация в Армении обострилась после того, как главный штаб вооруженных сил потребовал отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Поводом для заявления стало освобождение с должности первого заместителя начальника главного штаба Тирана Хачатряна. Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что во время боев в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%". После чего премьер и предложил президенту Саркисяну снять военного с должности, передает "Интерфакс".

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