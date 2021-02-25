Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Политическим силам надо держаться в рамках закона

Ситуацию в Армении обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин призвал все стороны к сдержанности.

"Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - сообщил представитель Кремля.

Ситуация в Армении обострилась после того, как главный штаб вооруженных сил потребовал отставки премьер-министра Пашиняна и правительства. Поводом для заявления стало освобождение с должности первого заместителя начальника главного штаба Тирана Хачатряна. Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что во время боев в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%". После чего премьер и предложил президенту Саркисяну снять военного с должности, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"