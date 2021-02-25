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В Армении оппозиция объявила бессрочную акцию протеста

22:10
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Последняя информация о ситуации в Ереване

В четверг сотни людей продолжают блокировать центр Еревана. Сторонники оппозиционного движения перекрыли проспект Баграмяна мусорными баками и скамейками. Там же установили палатки - расходиться протестующие не планируют. Их главное требование - отставка премьер-министра Пашиняна. Днём в столице Армении прошли массовые акции сторонников и противников главы кабмина. Не обошлось и без столкновений.
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

Сначала к зданию парламента Армении тянут мусорные баки, следом быстро подвозят дрова и палатки. Оппозиция объявила бессрочную акцию протеста. Заявляя: проспект покинут только, когда Никол Пашинян уйдет в отставку. Но у армянского премьера таких планов пока нет.

В четверг утром он сам вел своих сторонников по улицам Еревана. Такой выход в люди - как контратака на действия Генштаба страны. Его начальник Оник Гаспарян потребовал отставки премьера. За то, что, по его словам, тот пытается переложить на военных ответственность за ситуацию с Нагорным Карабахом. Ответ Пашиняна короткий: это попытка военного переворота.

Подробнее – в репортаже Екатерины Выскребенцевой

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