Российскую вакцину от COVID-19 одобрили уже 37 стран

Препаратом "Спутник V" интересуются многие государства

С улучшением эпидобстановки в регионах сокращают число коек для пациентов с ковид и смягчают ограничительные меры. В частности, в Москве они, как заявил мэр Сергей Собянин, уже в ближайшие один-два месяца могут быть сведены к минимуму.

Пациенты, долгое время не встававшие с больничных коек, делают свои первые шаги с помощью специального аппарата - вертикализатора. Постепенно улучшается координация.

В петербургском центре постковидной реабилитации сейчас свыше полусотни пациентов, переболевших коронавирусом. Каждый день поступают новые. На групповых занятиях заново учатся дышать полной грудью. Лечебный эффект дают барокамера и бассейн. Обычно восстановление занимает до трех недель – даже в тяжелых случаях.

А вот в Старооскольской окружной больнице как никогда много здоровых людей. Вакцинацию здесь проходят рабочие горного комбината. Даже график смен на предприятии составили так, чтобы все желающие сделали прививку.

В Москве начались первые медобследования добровольцев, которые привились новой вакциной "Спутник Лайт". В клинических испытаниях примут участие 6 тысяч человек: поровну – из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Отличие этого препарата от "Спутника V" в том, что он однокомпонентный. То есть инъекцию делают один раз. К испытаниям допущены все желающие, не имеющие противопоказаний и ранее не прививавшиеся от ковида.

Из Караганды – во все уголки республики. В Казахстане начали поставку в больницы и поликлиники "Спутника V", запущенного в серийное производство на местном фармакологическом предприятии. Уже в апреле здесь планируют выпускать 600 тысяч доз. Весь цикл под контролем наших разработчиков – специалистов центра имени Гамалеи.

Примеру Казахстана предложили последовать Нидерландам. Ранее в Минздраве королевства не исключали возможность закупки российской вакцины, но лишь после того, как препарат одобрит регулятор Евросоюза. Депутат голландского парламента Герт Вилдерс призывает действовать, не дожидаясь отмашки Брюсселя:

"Я призываю премьер-министра Марка Рютте связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы наладить поставки успешной российской вакцины "Спутник V" или быстро организовать её производство здесь".

Российскую вакцину зарегистрировали уже 37 стран. Вслед за Сербией и Черногорией, закупку "Спутника V" начала еще одна балканская республика - Северная Македония. Скопье готов заказать у центра имени Гамалеи 100 тысяч доз. Это намного больше, чем пока поставил американо-немецкий производитель "Пфайзер"-"Бионтек".

10 миллионов доз "Спутника V" планирует заказать Египет – и это лишь начальная партия. Сейчас Москва и Каир готовят соглашение о поставках. А в Никарагуа уже встретили долгожданную партию препарата, которая позволит начать иммунизацию населения. Первые прививки должны сделать людям из "групп риска" - в том числе страдающим хроническими заболеваниями.

Егор Киселёв, Анна Морозова, Александр Плешкин, Роман Лагунов, "ТВ Центр".

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