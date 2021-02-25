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В голосовании по памятнику на Лубянке приняли участие уже более 170 тыс. человек

22:29
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Опрос продлится до 5 марта

В Москве в четверг стартовало голосование по вопросу об установке памятника в центре Лубянской площади. Опрос проводится на портале "Активный гражданин".

На обсуждение вынесены два варианта: вернуть памятник основателю ВЧК Дзержинскому, который был убран с площади после путча 1991 года, или воздвигнуть монумент Александру Невскому. В этом году исполняется 800 лет со дня рождения национального героя. Непобедимого полководца, дипломата, защитника рубежей страны. Александр Невский был канонизирован Русской православной церковью в лике чудотворца.

Участие в голосовании по монументу на Лубянке приняло уже более 170 тысяч человек. Пока голоса распределились примерно поровну между великим князем и "железным Феликсом". Опрос продлится до 5 марта.

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