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Россиян предупредили о рекордном подорожании цветов

19:52
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Цены уже пошли вверх

Россиян предупредили о рекордном росте цен на цветы. К 8 марта ожидается подорожание на 35%. Специалисты говорят о невиданном ажиотаже на рынке.
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"Такого года не было вообще в принципе никогда, и мы не можем до конца понимать, каков будет итоговый результат. Но я подразумеваю, что на 35% цена точно вырастет", — заявила директор тепличного комплекса "Подосинки" Юлия Чарышкина в эфире радиостанции Business FM.

По словам Чарышкиной, рост цен на цветы перед весенним праздником – уже традиция, обычно они повышаются процентов на 20. Однако в этом году на рынке цветов ожидается невиданный ажиотаж, отметила директор комплекса.

Эксперты отмечают, что стоимость цветов уже выросла. Производители стремятся компенсировать трудности с перевозкой товаров из-за закрытых границ, а также отбить хотя бы часть понесенных за время пандемии издержек.

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