В Киеве начались аресты представителей оппозиционной партии

СБУ проводит задержания в офисе ОПЗЖ

Служба безопасности Украины проводит задержания сотрудников офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Об этом сообщил в эфире российского телевидения депутат Верховной рады от этой политической силы Илья Кива.

"Я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты. Об этом еще никто не знает", - сообщил Кива в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины обвинил оппозиционеров в финансировании терроризма. СНБУ ввел санкции сроком на три года против 19 компаний и восьми физлиц, среди которых глава ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена, а также пятеро граждан России. Илья Кива назвал происходящее в Киеве агонией режима, который предал страну и народ.

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