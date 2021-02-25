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Российские дипломаты выехали из КНДР, толкая дрезину (видео)

21:10
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии

Сотрудникам посольства России в Пхеньяне пришлось выезжать на родину, толкая дрезину. Железнодорожное сообщение закрыто из-за пандемии коронавируса. Приводили дрезину в движение сами сотрудники дипмиссии. Добираться домой пришлось долгим и трудным путем, сообщили в МИДе.
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"Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей - и в путь", - подписали во внешнеполитическом ведомстве опубликованное в Telegram-канале видео.

По данным МИД России, 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников посольства и членов их семей. Единственным мужчиной в группе – которому и пришлось толкать дрезину - был третий секретарь дипмиссии Владислав Сорокин. На российской территории, на погранстанции Хасан, россиян встречали коллеги из представительства МИД во Владивостоке.

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