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Ограничения для пожилых в Москве могут стать рекомендациями

21:40
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Собянин отметил снижение заболеваемости в столице

Власти Москвы ставили перед собой задачу – оградить пожилых людей от общения в период пандемии коронавируса. Однако теперь, когда ситуация улучшается и заболеваемость COVID-19 снижается, введенные для граждан старше 65 лет ограничения могут принять рекомендательный характер, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин назвал сроки ослабления ограничений в Москве

"С учетом снижения роста заболеваемости в городе надеюсь и эти ограничения в скором времени мы переведем из обязательных в рекомендательные", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

Мэр Москвы напомнил, что жесткие ограничения вводились из-за того, что для этой возрастной группы коронавирусная инфекция наиболее опасна. Собянин выразил надежду, что люди старшего поколения будут продолжать активно вакцинироваться, чтобы защитить себя. С конца сентября москвичам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, заблокировали социальные карты для проезда в городском транспорте, а работающих – перевели на удаленку.

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