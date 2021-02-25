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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 112 миллионов

21:53
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Больше всего заболевших в США

В мире за минувшие сутки выявлено более 421 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число заболевших за время пандемии превысило 112,2 миллиона, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
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По данным, полученным ВОЗ на вечер 25 февраля, за последние 24 часа выявлено 421 407 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 112 209 815. Число летальных исходов за сутки возросло более чем на 10,5 тысячи – до 2 490 776.

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 в США - 27 955 338. На втором месте Индия с показателем в 11 046 914. Бразилия – на третьей строчке, там заболели 10 257 875 человек.

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