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Лидеры ЕС договорились о введении сертификатов вакцинации

22:43
  • четверг
  • 25 февраля 2021

Об этом заявила Ангела Меркель

В Европейском Союзе необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации, с этим согласились лидеры стран ЕС. Об этом сообщила 25 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам виртуального саммита Евросоюза.

"Важным пунктом (на переговорах) было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", - приводит ТАСС заявление Меркель.

Ранее в правительстве России заявили о недопустимости введения аналогов ковидных паспортов, дающих право на передвижения между странами. В кабмине отметили, что люди рассматривают ограничения как принуждение.

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