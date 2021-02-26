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США по приказу Байдена нанесли авиаудар в Сирии

07:16
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Он пришелся на связанное с проиранским ополчением здание

Президент Соединенных Шатов Джо Байден отдал приказ нанести авиаудар в Сирии - он пришелся на здание, связанное с проиранским ополчением, которое поддерживает Дамаск. Об это пишет "Интерфакс" со ссылкой на Politico.

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Как уточняется в публикации, удар стал ответом на три атаки, которые ополченцы якобы провели на американских военных в феврале. Операция проводилась без участия партнеров Вашингтона по военной коалиции.

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что целью были объекты на пограничном контрольном пункте на востоке Сирии. По словам Кирби, действия Байдена направлены "на защиту американского контингента".

"Мы уверены в цели, которую мы отслеживали, мы знаем, по чему мы нанесли удар. Мы уверены, что цель использовалась тем же самым шиитским ополчением, которое нанесло удары [в Ираке]", - приводит ТАСС заявление главы Пентагона Ллойда Остина.

Он уточнил, что цель вычислили в том числе благодаря предоставленным иракской стороной разведданным.

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