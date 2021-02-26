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"Спутник V" зарегистрировали во Вьетнаме

07:27
  • пятница
  • 26 февраля 2021

Российский препарат становится все более популярным за рубежом

Во Вьетнаме разрешили использование разработанной в центре имени Гамалеи российской вакцины от коронавируса "Спутник V", передает ТАСС со ссылкой на портал официальной правительственной информации.

Как проходит вакцинация российским "Спутником V" в России и за рубежом
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Уточняется, что разрешение выдало Министерство здравоохранения страны. Оно при этом согласовало применение во Вьетнаме американской вакцины Moderna.

Ранее на этой неделе стало известно, что Вьетнам ведет активные переговоры по возможным поставкам российского препарата. Об этом сообщал министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. В начале февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы ее клинического исследования. Эффективность препарата оценили в 91,6%.

Как стало известно вечером в четверг, "Спутник V" зарегистрировали в странах с общим населением свыше 1,1 миллиарда человек. Препарат одобрен, в частности, в Белоруссии, Аргентине, Сербии, Алжире, Венгрии, Египте, Гондурасе и Гватемале.

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