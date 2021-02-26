В России могут ввести "негарантированный" авиатариф

С предложением выступил "Аэрофлот"

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо в адрес президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, "Аэрофлот" предложили ввести в России тариф с так называемыми "негарантированными" билетами.

Инициатива предполагает, что перевозчик сможет менять условия поездки в одностороннем порядке. Это касается даты рейса, маршрута, а также класса обслуживания.

При этом компенсация пассажирам за неудобства будет выплачиваться не во всех случаях. Так, выплат не будет, если авиакомпания предупредит пассажира об изменениях условий поездки не менее чем за две недели. Максимальный размер компенсации - 30 тысяч рублей.

Подобные тарифы снизят среднюю стоимость билетов на 2%, считают в "Аэрофлоте". Письмо было отправлено Тасуну еще 11 февраля.

Эксперты назвали инициативу компании попыткой легализовать овербукинг.

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